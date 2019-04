"Spiagge sicure", Polizia locale a caccia di venditori abusivi sul litorale

E' stato firmato giovedì in Prefettura con tutte le Forze dell'Ordine e le associazioni il protocollo d'intesa contro l'abusivismo commerciale del Comune di Cervia. Da questo weekend partiranno i servizi di pattugliamento della Polizia locale per garantire una spiaggia sicura e la legalità. "Cervia in questi 5 anni è stata la prima spiaggia italiana a debelare il fenomeno dell'abusivismo commerciale - spiega il sindaco Luca Coffari - ed è diventata modello nazionale anche per il Ministero dell'Interno. Uno degli investimenti più più importanti in questa legislatura".