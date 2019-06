Nuove spiagge per cani: l'elenco degli stabilimenti aperti ai 4 zampe

Sono stati individuati dal Comune di Ravenna i tratti di spiaggia libera dove consentire l’accesso ai cani. Quest’anno sono ben sei le aree designate. Si è aggiunta infatti Marina di Ravenna, nel tratto di spiaggia libera di 80 metri adiacente al lato nord dello stabilimento balneare Ruvido.

Le spiagge

Gli altri si trovano come lo scorso anno a Casalborsetti, nel tratto di spiaggia libera della lunghezza di circa 70 metri a sud dello stabilimento balneare Overbeach; a Marina Romea nel tratto di spiaggia libera di 100 metri circa, tra i campeggi Reno e Romea, a Lido Adriano, nel tratto di 80 metri circa a nord dello stabilimento balneare Oasi; a Lido di Classe nel tratto di spiaggia libera, a nord della scogliera, trasversale alla foce del fiume Savio, che dai 30 metri di lunghezza della scorsa estate è passato ai 60 metri di oggi; a Lido di Savio nel tratto di spiaggia libera della lunghezza di 40 metri a sud della scogliera, trasversale alla foce del fiume Savio.

Le regole

L’utilizzo di tali aree, definito dall’apposita ordinanza, è consentito dall’ alba al tramonto, fino al secondo fine settimana di settembre. Potranno accedere alle spiagge esclusivamente i cani regolarmente iscritti all’ anagrafe canina, mantenuti al guinzaglio avente lunghezza non superiore a 1,5 metri, non dovranno arrecare disturbo al vicinato, nè manifestare aggressività verso gli altri soggetti contemporaneamente presenti; devono essere esenti da infestazioni di pulci, zecche o altri parassiti. È interdetto l’accesso ai cani femmina in calore. Il proprietario dovrà essere munito di paletta/raccoglitore per le deiezioni dell’animale da riporre nei contenitori appositamente installati. E’ fatto obbligo ai conduttori dei cani portare al seguito museruola rigida o morbida da applicare in caso di rischio per l’incolumità delle persone e degli animali o su richiesta delle autorità competenti. È consentita la balneazione dei cani nelle zone di mare antistanti le aree dedicate, evitando la permanenza in acqua nelle ore centrali della giornata, indicativamente dalle 11,30 alle 14,30. I cani dovranno essere mantenuti al guinzaglio fino all’ ingresso dello specchio acqueo e all’ uscita dall’ acqua il cane dovrà esser nuovamente assicurato al suo guinzaglio. Le aree non sono dotate di ombreggio, acqua e servizio di salvataggio, per cui sarà sempre cura del proprietario, per il benessere dell’animale, creare zone d’ombra e provvedere alla fornitura di acqua per l’abbeverata e la docciatura. Le infrazioni saranno punite con sanzioni pecuniarie. Spetterà a Hera provvedere a effettuare periodici interventi di pulizia e di risanamento dell’arenile.

Gli stabilimenti balneari aperti a 'Fido'

Oltre alle predette aree libere, diversi stabilimenti balneari hanno delimitato e attrezzato, all’interno dei propri impianti, aree destinate alla permanenza dei cani.

Casalborsetti: Romeo - Conchiglia e Overbeach

Lido Adriano: Arcobaleno

Lido di Classe: Go-Go - Jamaica Beach - 2000 - Katia - Cayo Loco e Gustofino Beach By Bagno Vanni

Lido di Dante: Del Passatore e Classe

Lido di Savio: Soleluna - Cavallino - Salsedine 367 - Internazionale - Banana Beach - Oscar e Hotel Apollonia

Marina di Ravenna: La Duna degli Orsi

Marina Romea: Azzurro - Nettuno - Aloha Beach - Graziella - Marisa

Punta Marina Terme: Profumo di Mare

