Spintona un Carabiniere e nella fuga getta la droga: in carcere

Venerdì i Carabinieri della Compagnia di Ravenna,durante i servizi di controllo del territorio per garantire sicurezza e rispetto della legalità, hanno arrestato un pusher. Nella notte tra giovedì e venerdì, i militari di via Alberoni hanno intercettato un 33enne tunisino, già noto alle forze dell'ordine, in sella a una bici nella zona a ridosso dell’ippodromo del capoluogo. Fermato, l'uomo avrebbe reagito spintonando uno dei Carabinieri per poi darsi alla fuga.

I militari tuttavia, dopo un breve inseguimento, sono riusciti a bloccarlo. Durante la corsa il fuggitivo avrebbe cercato di disfarsi di 6 grammi di marijuana suddivisa in dosi, che gli investigatori hanno recuperato per terra. L’uomo è stato dichiarato in arresto per detenzione ai fini di spaccio. Venerdì mattina, al termine del processo direttissimo, con la convalida il Giudice gli ha imposto il carcere in attesa della prossima udienza.