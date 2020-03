Gioco d'azzardo, apre uno sportello di ascolto e aiuto per vittime e famiglie

Il gioco d’azzardo patologico (gap) in Italia è in crescita e coinvolge fasce sempre più estese e varie della popolazione: sono infatti in aumento le donne, gli anziani e gli adolescenti seguiti dai servizi specialistici. Si tratta di un fenomeno diventato una vera e propria piaga sociale, che investe non solo i singoli ma di conseguenza anche le famiglie. Il Comune di Ravenna è da tempo sensibile al tema e, attraverso l’assessorato ai servizi sociali e il servizio sociale associato di cui è capofila con Cervia e Russi, è impegnato nell'attuazione di iniziative in grado di arginarne e contrastarne la diffusione.

A tal fine è attivo da febbraio un nuovo sportello sociale che, gratuitamente, offre orientamento, consulenza e sostegno ai giocatori d'azzardo e ai loro familiari. Si chiama "Esc" - per indicare metaforicamente una via d’uscita - si trova in via Venezia 26 ed è aperto tutti i giovedì dalle 15 alle 18; propone consulenze sociali, psicologiche e legali ed è possibile accedervi su appuntamento. Da aprile è prevista l’apertura negli stessi orari anche il martedì. È un servizio importante per tutti coloro che sono vittime del gioco d'azzardo: i giocatori compulsivi possono arrivare a dilapidare i risparmi di una vita, a compiere azioni illegali e a rovinare le relazioni familiari e amicali. I familiari sono coinvolti in queste situazioni e spesso hanno l'esigenza di tutelarsi legalmente, di aiutare il giocatore, di avere sostegno legale e psicologico.

Entrando più nel dettaglio, lo sportello fornisce orientamento sociale, un ascolto privo di giudizi delle esigenze del giocatore e/o della famiglia; motivazione al cambiamento, orientamento ai servizi di cui usufruire; supporto psicologico, incontro con una psicologa per prendere consapevolezza di sé e delle ragioni che inducono al gioco e per contrastare la dipendenza; consulenza legale, confronto con un avvocato per affrontare i problemi legati ai debiti di gioco e tutte le questioni legali in cui il giocatore/il familiare può essere coinvolto.

Nei prossimi mesi si organizzeranno presentazioni pubbliche dello sportello, attività divulgative sui rischi connessi al gioco d'azzardo e sulle modalità di sostegno che familiari, amici e conoscenti possono attivare per prevenire, riconoscere e affrontare il gioco d’azzardo patologico; le persone verranno accompagnate attraverso un iniziale supporto psicoeducativo di orientamento ad affrontare le prime emergenze e il trauma che stanno vivendo fino a pervenire, nella migliore delle ipotesi, alla presa in carico del giocatore da parte dei servizi di cura. Le famiglie verranno quindi orientate e aiutate a mettere in atto le misure che verranno ritenute realisticamente praticabili dopo l’analisi della situazione. Nel progetto che promuove e organizza l’attività dello sportello è ricompreso il coinvolgimento dei cittadini e la creazione di gruppi di cittadini volontari disponibili a collaborare; sono inoltre previste attività di formazione e sensibilizzazione.

Per informazioni e contatti sportelloesc@comune.ra.it oppure chiamare o scrivere al numero 3427454232 oppure inviare un messaggio alla pagina Facebook Esc – sportello per giocatori d’azzardo e familiari Ravenna Cervia e Russi. Il progetto è ideato e progettato dal servizio sociale associato dei Comune di Ravenna, Cervia e Russi, in collaborazione con il SerT di Ravenna e con il dipartimento di Scienze Giuridiche dell’università di Bologna ed è co-finanziato dalla Regione Emilia-Romagna.