Sposata per 74 anni col suo amato Giovanni: Annunziata spegne 100 candeline

Brisighella ha una nuova centenaria: si tratta di Annunziata Oriani, che nei giorni scorsi ha festeggiato questo grande traguardo insieme al figlio Primo e al sindaco di Brisighella Davide Missiroli. Annunziata Oriani è nata il 23 maggio del 1918 a Firenzuola. La più piccola di sei fratelli, da giovane Annunziata faceva la donna di servizio, lavorava nel campo e accudiva gli animali. A 23 anni, nel 1941, si sposa con Giovanni Donigaglia, ma poco dopo il matrimonio il marito parte per la guerra, lasciando a casa la moglie e il figlio Primo. Per tre lunghi anni Annuziata non riceve più notizie da suo marito, nel frattempo era andata a vivere con i suoi genitori, essendo la vita in quel periodo di guerra molto drammatica. Un bel giorno il marito Giovanni torna a casa dal fronte, per la gioia di Annunziata che credeva di averlo perso per sempre. Giovanni, Annunziata e il figlio Primo si trasferiscono quindi in campagna, vicino a Marradi, lavorando la terra e accudendo gli animali, poi nel 1953 nella campagna di Brisighella, successivamente a Casale, sempre in campagna, prima di comprare casa a Brisighella, nel 1977. Annunziata e Giovanni col passare del tempo festeggiano il 50esimo anniversario di matrimonio, poi il 60esimo e ancora il 70esimo anno di vita insieme. L'11 dicembre del 2015 Giovanni purtroppo muore, lasciando Annunziata dopo ben 74 anni di vita insieme. Annunziata, con l’aiuto del figlio Primo, ha superato anche questa dura prova e nei giorni scorsi ha festeggiato il suo 100esimo compleanno.