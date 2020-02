Sposati dall'ex sindaco Matteucci: "Non serve essere dello stesso partito per apprezzare una persona"

"Non serve essere dello stesso partito per apprezzare una persona per quanto poco si possa conoscere". Susanna Pirazzoli ed Enzo Mengozzi, coppia ravennate, ha voluto ricordare l'ex sindaco di Ravenna, Fabrizio Matteucci, scomparso domenica mattina a seguito di un improvviso malore. Fu l'ex primo cittadino a sposarli con rito civile. "Di sicuro questo piccolo ricordo in memoria di un uomo, di un padre, di un marito e di uomo politico, oltre tutto a me quasi sconosciuto, anche perche' sono apolitica, forse interessera' poco e niente, ma voglio raccontarvi un piccolo aneddoto accaduto al mio matrimonio che lui celebro'", è la premessa.

"Dopo averlo fatto attendere piu' di 20 minuti, le spose si sa sono sempre in ritardo, ci accolse comunque con un gran sorriso, ricordo una persona gentile e umana, fu anche molto spiritoso e simpatico e disse che era il piu' bel matrimonio che aveva celebrato - prosegue la coppia -. Ridemmo molto perche' fu spiritoso e simpatico e quando il rito fu finito, volli presentargli Mamma, che con la sua chiacchierina lo inteneri', le fece una carezza sul viso come fosse la sua e le rivolse un gran sorriso. Ora anche Mamma non c'e' piu', ma ha ricordato tante volte quella carezza e quel sorriso. Questo anche per dire che non serve essere dello stesso partito per apprezzare una persona per quanto poco si possa conoscere. Che Fabrizio possa riposare in pace. Sentite condoglianze alla Famiglia a tutti coloro che lo hanno amato".