Dal 3 giugno ci si potrà spostare tra regioni? Si decide nel weekend

Sarà possibile spostarsi dall'Emilia-Romagna per raggiungere le altre regioni a partire dal 3 giugno? Non è detto: dipenderà dai dati sul numero di contagi nel prossimo fine settimana e da una serie di valutazioni che stanno facendo gli esperti, in base probabilmente anche all'indice Rt di ogni regione. Nei prossimi giorni ci saranno novità: il giorno clou dovrebbe essere venerdì 29 maggio, quando ci sarà il risultato del monitoraggio del ministero della Salute con i dati sui contagi regione per regione.

"Al 3 giugno mancano dieci giorni, il quadro si chiarirà in fretta. Credo si debba centrare un solo obiettivo: adottare soluzioni praticabili, efficaci e chiare. Discuterne ora, senza i dati del prossimo weekend, è inutile - spiega il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, in un'intervista al Corriere della Sera - Il monitoraggio del governo si avvale di dati su 21 parametri che le Regioni devono trasmettere ogni giorno. Griglie messe a punto da scienziati, con soglie di sicurezza che, se superate, porteranno a nuove chiusure. Se vi sono dubbi vanno subito chiariti e risolti, e chiunque deve essere richiamato alle proprie responsabilità".