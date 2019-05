"Spostiamo l'Ardea Purpurea in piazza Kennedy": la proposta della Lega

La scultura monumentale Ardea Purpurea è un'opera di grande bellezza e rara qualità di esecuzione, ha una gemella in Libano e vuole ricordare “L'araba fenice”, mitologico uccello che rinasce dalle sue ceneri. L'opera è a mosaico e lancia un messaggio profondo e spirituale: la rinascita dalle macerie di Beirut e, contestualmente a Ravenna, la rinascita dei frammenti di materiali scomposti e ricomposti nel mosaico.

Il monumento è al centro di una mozione presentata dalla consigliera della Lega Rosanna Biondi: "La scelta di farne una fontana non si è rivelata ideale, perché il calcare la degrada e rende necessario restaurarla periodicamente (al costo di 10mila euro) - spiega la consigliera d'opposizione - Si impegna il Sindaco e la Giunta comunale alla trasformazione in opera monumentale e non più fontana; alla sua trasformazione in monumento per mezzo di illuminazione che simuli il getto della fontana e/o giochi di luce che esaltino l'oro del mosaico, cosa peraltro già attuata in altri monumenti al fine di salvaguardarli; per renderla più fruibile ai turisti, sia collocata in Piazza Kennedy, ora dotata di un arredo inadeguato alla sua importanza, orfana di un bel monumento, valorizzando in questo modo la fontana nella città patria del mosaico".