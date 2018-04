Ricercato per tentato omicidio dalla magistratura tedesca: trovato a Ravenna

Era colpito dal 20 aprile scorso da un mandato d'arresto europeo emesso dalla magistratura tedesca per tentato omicidio. Un senegalese di 26 anni, in Italia senza fissa dimora, è stato arrestato mercoledì pomeriggio dagli uomini della Sezione Antidroga della Squadra Mobile di Ravenna. Gli inquirenti hanno operato su segnalazione della Divisione Interpol del Ministero dell'Interno, che aveva indicato il possibile nascondiglio del ricercato. L'extracomunitario, in seguito ad un diverbio per futili motivi, ha colpito con una coltellata il suo rivale, con quest'ultimo che era riuscito a proteggersi, venendo raggiunto dal fendente solo al braccio. Ora si trova in carcere a Ravenna in attesa di esser estradato.