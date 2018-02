"Squartate le gomme di un sindacalista: ma non ci faremo intimidire"

Poco dopo la mezzanotte tra lunedì e martedì dei vandali avrebbero squartato le gomme dell'automobile di un delegato sindacale: è quanto riferiscono dal sindacato Sgb, che dietro a questo atto vandalico vede l'ipotesi di una ritorsione per le aspre battaglie sindacali intrattenute negli ultimi mesi.

"Il delegato in questione negli scorsi mesi ha presentato alcuni esposti in merito a ciò che accade agli operai degli appalti - spiegano da Sgb - Ha denunciato situazioni di caporalato e abusi per quanto riguarda i più elementari diritti contrattuali, normativi e salariali. Viene da chiedersi se anche quello che è successo stanotte sia un episodio di questa 'guerra'. Ma l'autore del gesto sappia che non ci faremo intimidire".