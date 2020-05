Apre a Ravenna il primo supermercato autogestito da soci della Romagna

Fervono i preparativi per inaugurare, a giugno, Stadera il primo supermercato autogestito dai soci dellacdella Romagna che sorgerà in via Veneto a Ravenna. Oltre al negozio fisico, di pari passo aprirà anche lo shop online per essere più vicino all’esigenze dei soci, presenti e futuri, in un momento in cui muoversi per fare la spesa è diventato un po’ più complicato. Fino al giorno precedente sarà infatti possibile acquistare online e ritirare direttamente in negozio, senza file ed attese, in tutta sicurezza.

Stadera aprirà fin da subito con un reparto dedicato allo sfuso, il pane, l’ortofrutta, i generi alimentari, per l’igiene e per la casa. Il negozio vuole un supermercato a misura di socio, alle sue esigenze di prodotti di qualità pur con attenzione alla convenienza, ma sarà anche un progetto di cambiamento, puntando sulla sostenibilità ambientale e sulla collaborazione fra le persone.