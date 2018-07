Stage formativi retribuiti: incrementati i posti disponibili negli uffici

Per il 2018 l'Unione della Romagna Faentina ha aumentato a quota 30 i posti disponibili per gli stage estivi retribuiti dedicati agli studenti meritevoli delle scuole secondarie di secondo grado del territorio. L'iniziativa, che vede coinvolti 30 studenti negli uffici dell'Unione della Romagna Faentina, si inserisce nel quadro degli obiettivi promossi dall'assessorato alle politiche educative del comune di Faenza e vuole promuovere con maggior forza il raccordo scuola-lavoro, promuovendo negli studenti la conoscenza di un nuovo ambiente di lavoro applicando le proprie conoscenze e competenze all'interno di una realtà lavorativa.

I servizi dell'Unione della Romagna Faentina a beneficiare dell'apporto delle ragazze e dei ragazzi coinvolti sono: la biblioteca, la pro loco, il servizio tributi, il territorio, i servizi sociali, la cultura, il servizio infanzia, la promozione economica e turismo, l'archivio e il servizio contratti. La durata dello stage estivo è stata definita in 4 settimane. Gli studenti, seguiti da un tutor nominato dalla scuola di appartenenza, percepiranno una borsa di studio pari a 100 euro settimanali.

Esprime soddisfazione l'assessore alle Politiche educative Simona Sangiorgi: "Lo stage estivo è un valido strumento contro la dispersione scolastica e incentiva i ragazzi a continuare i percorsi di studio secondo le loro inclinazioni proiettandoli allo stesso tempo in una nuova dimensione lavorativa, offrendo anche un riconoscimento economico interessante. I progetti in corso contribuiranno a favorire l'approccio e la conoscenza del mondo del lavoro, consentendo anche la socializzazione degli studenti in un ambito diverso da quello scolastico".

