Uno stage sulle spiagge della Francia dedicato ai giovani

Il patto di amicizia tra Cervia e La Baule offre l’opportunità a un giovane cervese, con un'età compresa tra i 18 e i 22 anni e dotato di un buon livello di francese, di vivere un’estate in Francia assieme ai giovani di tutto il continente per condividere "il sogno della nuova Europa" ed esplorare, in un clima di scambio internazionale, le istituzioni, i musei, le imprese e le spiagge di La Baule, una tra le mete turistiche più amate della costa atlantica francese.

Le attività, curate dalla sede di La Baule del Centro di Cultura Francofona dei Lions Clubs de France, avranno come denominatore comune la cultura, la convivialità e l'amicizia tra i popoli. Le attività inviteranno al dialogo, alla riflessione e al confronto sui temi della tecnologia, della comunicazione, delle identità culturali europee, del ruolo della donna, dell'energia e della medicina. L’iniziativa è possibile grazie alla collaborazione del Lions Club Cervia Ad Novas e del Lions Club de France. Al giovane protagonista scelto per lo scambio sarà offerto dagli amici francesi vitto e alloggio per l'intera durata del soggiorno dal 29 giugno al 31 luglio. Il centro di cultura francofona coprirà inoltre i costi del viaggio tra Parigi e La Baule a/r e il Lions Club Cervia Ad Novas offrirà una borsa di studio di 500 euro a copertura delle restanti spese di viaggio e soggiorno.

Per partecipare, occorre presentare via mail la propria candidatura al Comune di Cervia (Servizio Politiche Comunitarie e Fundraising europa@comunecervia.it) entro il 25 febbraio 2019 alle ore 12.00, trasmettendo il proprio curriculum vitae (in italiano o francese) e una lettera di motivazione in francese (di max 1000 caratteri). Il giovane individuato sarà poi selezionato il 27 febbraio alle ore 14.30 e affiancato nella preparazione della documentazione necessaria alla trasferta in Francia.