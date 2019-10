Minaccia la ex e la pedina da ubriaco sul suo posto di lavoro

I Carabinieri della Compagnia di Cervia-Milano Marittima hanno notificato un divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi frequentati dalla stessa nei confronti di un 45enne. L’uomo non aveva accettato la rottura della relazione sentimentale con la sua compagna e, per tale motivo, aveva posto in atto una serie di atti persecutori nei confronti della donna. In particolare le inviava continuamente chiamate ed sms, ingiuriandola e minacciandola. In alcuni casi si era presentato al lavoro in evidente stato di alterazione alcolica dando in escandescenza.

