Incendio al settimo piano: giovane intossicata. Evacuato l'intero palazzo

Fiamme ben visibili in aria in viale Randi, intorno alle 10.45 di venerdì, per un incendio che si è sviluppato in un palazzo di case popolari, proprio di fronte alla caserma dei Vigili del fuoco. Per permettere le operazioni di soccorso e raggiungere con l'autoscala il piano più alto dell'edificio - il settimo, invaso dal fuoco e dal fumo - si è resa necessaria la chiusura al traffico di viale Randi, importante arteria per raggiungere il centro e servizi quali l'ospedale, con forti ripercussioni e disagi al traffico.

L'incendio si è sviluppato sul balcone di un appartamento all'ultimo piano, causato da un braciere forse nell'azione di spostarlo dall'interno della casa al balcone. A rimanere intossicata seriamente dal fumo è stata una giovane straniera di 18 anni, che è stata poi soccorsa da un vicino di casa che l'ha portata fuori. La ragazza è stata subito caricata su un'ambulanza del 118 e portata all'ospedale che dista poche centinaia di metri da lì. Il resto della famiglia è stato preso in carico e collocato in una soluzione temporanea dal servizio sociale, presente sul posto insieme a numerose ambulanze, in quanto diversi inquilini – molti dei quali anziani – hanno riportato lievi intossicazioni da fumo. L'intero edificio di via Marzabotto 5 è stato evacuato, almeno una trentina gli alloggi che sono stati svuotati in attesa delle operazioni di spegnimento e in attesa che il fumo si disperdesse. Sul posto le pattuglie di Polizia di stato, Carabinieri e Polizia municipale, anche per la gestione del traffico. Un altro incendio, scoppiato nella notte, ha distrutto un centro sportivo del ravennate.

LE NOTIZIE DI OGGI