Brucia un tetto nel pressi dell'aeroporto militare: danni estesi

Un rogo partito nella mattina di mercoledì ha distrutto un edificio abitativo che si trova in via del Confine, al confine dei territori comunali di Cervia e Cesena. A prendere fuoco, intorno alle 9,30, è stato un tetto dotato di pannelli fotovoltaici di un edificio che si trova tra l'abitato di Pisignano e l'aeroporto militare nei pressi della stessa località. L'incendio ha avuto dimensioni vaste, tanto che si è reso necessario l'intervento di squadre dei vigili del fuoco da Cervia, Ravenna e Cesena. Non si segnalano feriti o intossicati. Le cause dell'incendio, spento dopo alcune ore, sono al vaglio delle forze dell'ordine.