Stanati 4 parcheggiatori abusivi: col nuovo 'Decreto' sicurezza rischiano il carcere

La Polizia locale dell'Unione della Romagna faentina prosegue in questi giorni con operazioni specifiche per il contrasto al fenomeno dei parcheggiatori abusivi e dell’accattonaggio molesto nelle aree di sosta della città, in particolare nei pressi dell’ospedale cittadino.

Nei giorni scorsi le pattuglie dei vigili manfredi, in abiti civili, hanno effettuato una serie di controlli nei parcheggi della città che hanno portato a identificare e sanzionare 4 persone di etnia nigeriana, tutti richiedenti asilo. Per i 4 sono scattate così le sanzioni amministrative e le segnalazioni alla questura per l’adozione dei provvedimenti di allontanamento dall'area dell'ospedale. In seguito alle nuove norme entrate in vigore con il decreto sicurezza di fine anno, se i quattro dovessero essere ripescati nei prossimi giorni a esercitare attività di accattonaggio verranno immediatamente denunciati dai vigili faentini all’autorità giudiziaria, con il rischio anche di vedersi applicata una pena detentiva fino a un anno e il conseguente rifiuto della richiesta d'asilo.