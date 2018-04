Start Cup tour, si cercano idee giovani e innovative: in palio seimila euro

Sono aperte le iscrizioni allo scouting tour della Start Cup Emilia-Romagna 2018, competizione organizzata da Aster, società consortile tra la Regione Emilia-Romagna, le università emiliano-romagnole, il Cnr e l’Enea, le associazioni di categoria e Unioncamere per promuove l’innovazione del sistema produttivo, lo sviluppo di strutture e servizi per la ricerca industriale e strategica, la collaborazione tra ricerca e impresa e la valorizzazione del capitale umano impegnato in questi ambiti. E’ partner della Start Cup anche il Comune di Ravenna.

Il percorso della Start Cup Emilia-Romagna 2018 è preceduto dallo scouting tour, dedicato alla ricerca d’idee imprenditoriali, con una serie di giornate dedicate a colloqui individuali su appuntamento con i singoli proponenti in cui “tutor”, esperti di creazione d’impresa, potranno offrire indicazioni e suggerimenti su come compilare al meglio la propria candidatura. Lo scouting tour per la ricerca delle idee farà tappa a Ravenna giovedì 12 aprile in Piazza Kennedy. I progetti vincitori della gara regionale riceveranno un premio in denaro e avranno la possibilità di partecipare alla selezione per il Pni Premio Nazionale per l’Innovazione promosso dal PniCube, la rete nazionale degli incubatori d’impresa universitari. A livello locale, il Comune di Ravenna, a seguito di un colloquio tra i primi 15 classificati della graduatoria regionale che avranno selezionato il Premio di Ravenna, premierà tre progetti. Sono inoltre a disposizione di ciascun vincitore servizi di consulenza e assistenza, per un valore di 500 euro, destinati ad un percorso di affiancamento per l’avvio dell’attività imprenditoriale, messi a disposizione da Confesercenti, Ascom, Confcommercio, Cna e Confartigianato.