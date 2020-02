'Start diventa smart': il biglietto del bus si paga con l'app

Il trasporto pubblico è pietra angolare di ogni città che vuole imboccare la strada della modernità e dell’innovazione. A darle solidità è il potente supporto della tecnologia, con soluzioni digitali sempre più avanzate. La smart revolution investe pienamente il servizio del trasporto, interagendo principalmente, ma non solo, con l’emissione dei titoli di viaggio. E’ molto vicino il giorno in cui i biglietti del bus si acquisteranno principalmente tramite app e le obliteratrici “contactless” leggeranno i titoli digitali direttamente dallo smartphone. Per accelerare in questa direzione è necessaria una combinazione virtuosa fra le scelte delle Amministrazioni e l’adeguato supporto delle aziende fornitrici del servizio.

Se ne parlerà lunedì 17 febbraio, dalle 10 nella sala Dantesca della biblioteca Classense a Ravenna, nel corso del convegno "Start diventa Smart", per illustrare anche agli studenti del territorio e ai cittadini le nuove soluzioni che si profilano per una Ravenna sempre più digitale. L’esperto Michele Vianello fotograferà lo scenario dei comportamenti e delle tecnologie che cambia la vita delle persone e dei clienti del trasporto pubblico locale. A seguire Alberto Olivetti, responsabile sistemi informativi di Start Romagna, racconterà i progetti dell’azienda nell’ambito della digitalizzazione dei servizi. App, display informativi, piattaforme digitali, chatbot, Telegram sono solo alcuni degli strumenti sui quali Start Romagna ha investito in questi anni. Alessandra Gotini, responsabile marketing di Start Romagna, disegnerà il profilo del ‘cliente connesso’ e di un ecosistema digitale che incide sui comportamenti. Sarà presentato anche il sistema di bigliettazione innovativa per il traghetto da Federica Matteucci (Responsabile Vendite Start Romagna). Alberto Olivetti tornerà a parlare di soluzioni per la città smart con l’integrazione e l’implementazione di altri applicativi come Moovit, nuove paline di fermata, google transit, totem informativi a bordo dei bus e a terra. Le fermate dei bus di nuova generazione saranno invece presentate da Luca Masnata (responsabile commerciale per l’Italia - Axentia), arricchite da un sistema di infomobilità di nuova generazione.