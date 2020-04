"Stay On", così gli artisti in streaming sostengono la raccolta fondi per l'ospedale

L'Associazione Culturale Il lato oscuro della costa che gestisce il Cisim di Lido Adriano, dal 29 marzo, ha aderito all’iniziativa #StayON, un vero e proprio movimento nato da live club e festival dell’intera penisola coordinato da KeepOn Live - Associazione di Categoria Live Club e festival italiani per donare agli ospedali e agli enti sanitari e mantenere il proprio ruolo di fondamenta del sistema musicale.

L'iniziativa si concretizza in una staffetta di eventi in streaming, ma raccoglie il mondo della musica attorno ad una nuova sfida ben più complessa di un unico grande palco virtuale per riaccendere le luci sugli spazi culturali come luoghi di aggregazione e socialità e fonte di lavoro per migliaia di persone del nostro Paese.

Al progetto hanno aderito in pochi giorni tantissimi artisti. Tra i nomi, musicisti, scrittori, attori e pensatori che della performance hanno fatto la propria strada: Levante, Lodo Guenzi (Lo Stato Sociale), Leo Gassmann, Giovanni Truppi, Erica Mou, Guido Catalano, Roberto Mercadini, Eugenio in Via Di Gioia, Federico Poggipollini, Fast Animals and Slow Kids, Giancane, The Niro, Madaski, Paolo Benvegnù, Giovanni Succi, A Toys Orchestra, Enrico Gabrielli, Gnut, Pier Cortese, Ketty Passa, Giorgieness, Cisco, Finaz (Bandabardò) e tanti altri.

Ad ogni diretta sarà associato un link a sostegno di campagne territoriali per raccolte fondi dedicate agli Ospedali e alla Protezione Civile. In particolare il Cisim sostiene la campagna di raccolta fondi per l’Ospedale S. Maria delle Croci di Ravenna: https://bit.ly/2R8D82L

Il programma, che prevede tutti gli appuntamenti sulla pagina FB del CISIM, sempre dalle 19.30 alle 20.00, è così composto:

3 Aprile Musteeno

4 Aprile Dj Nersone aka Ciccio B

5 Aprile Lady Godiva Teatro

8 Aprile Moder & Max Penombra

9 Aprile Johnny Roy

10 Aprile Ares

12 Aprile Kenzie