Amici, parenti e tanta commozione a Cervia per i funerali di Stefano Baldisserra

Un mare di folla e tanta commozione a Cervia, dove venerdì pomeriggio in Duomo si sono svolti i funerali di Stefano Baldisserra, il 25enne travolto e lasciato morire nella notte tra sabato e domenica a Cervia. Dopo la messa il corteo funebre si è diretto verso il cimitero di Cervia. In occasione dei funerali, alle 15.30 di venerdì l'amministrazione comunale ha chiesto ai cittadini di osservare un minuto di silenzio.

Si è svolta martedì pomeriggio, invece, l'udienza di convalida dell'arresto della 28enne arrestata con l'accusa di avere travolto in auto e ucciso Stefano, per poi andarsene senza prestare soccorso. La giovane, che si è avvalsa della facoltà di non rispondere, ha però rilasciato alcune dichiarazioni spontanee parlando di un "blackout mentale" che l'avrebbe colta di ritorno dalla discoteca, ribadendo in lacrime di non essersi accorta di nulla, forse complice la musica alta. La Procura, che oltre alla fuga le ha contestato l'omicidio stradale aggravato dall'alterazione psicofisica - aveva tasso alcolemico di 1,11 g/l a diverse ore dallo schianto ed è risultata positiva ai cannabinoidi - ha chiesto la custodia cautelare in carcere.