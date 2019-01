L'ultimo saluto a Mister Stefano Evangelisti: fissati i funerali

Sono stati fissati i funerali di Stefano Evangelisti, 53enne che ha guidato il Classe alla storica promozione in serie D e che si è spento domenica dopo aver lottato contro una grave malattia che lo aveva colpito la scorsa primavera. Ad inizio del campionato 2018-2019, infatti, il Mister aveva ufficializzato le proprie dimissioni per motivi personali. Dopo una carriera da calciatore, Evangelisti aveva allenato Faenza, Alfonsine, Lavezzola, Fosso Ghiaia prima di compiere il miracolo sportivo la scorsa stagione col Classe. L'uomo lascia la moglie Simonetta e i figli Martina e Luca. Martedì la salma sarà esposta alla camera mortuaria dell'ospedale di Ravenna, mentre mercoledì la partenza è prevista alle 14 verso la Basilica di Classe, dove verranno celebrati i funerali alle 15, per poi passare dal campo sportivo.