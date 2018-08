Stoccaggio gas in Bassa Romagna: si completa la rete di monitoraggio microsismico

Come anticipato prima dell’inizio dei lavori, Edison Stoccaggio informa che sono in fase di completamento i lavori per la costruzione della rete di monitoraggio microsismico nell’area attorno alla concessione di stoccaggio gas di San Potito e Cotignola, che interessa i territori dei comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Conselice, Cotignola e Lugo in Bassa Romagna, nonché i comuni di Ravenna, Faenza, Imola e Solarolo.

Il progetto della rete, sviluppato con l’Università di Bologna in coordinamento con Ministero dello Sviluppo economico, prevede la realizzazione di 15 stazione sismiche, otto all’interno di pozzi e sette in superficie, distribuite in un raggio di circa 10 km dai giacimenti di stoccaggio.

Ad oggi sono stati completati cinque pozzi, tre dei quali nei comuni di Bagnacavallo, Cotignola e Lugo, e sono in fase di realizzazione due stazioni superficiali nei comuni di Bagnacavallo e Conselice. Gli ultimi tre pozzi e le rimanenti stazioni si prevede vengano realizzate entro la metà del prossimo mese di ottobre.

A partire da settembre 2018 avranno inizio le attività di installazione delle apparecchiature e della strumentazione sismica nelle stazioni già approntate. L’entrata in esercizio della rete è prevista entro la prima decade di novembre 2018.

La rete di monitoraggio microsismico di San Potito e Cotignola si configura come la più avanzata fino ad ora installata in Italia e consentirà, una volta in esercizio, di migliorare le conoscenze scientifiche sulla sismicità della Bassa Romagna offrendo un’ulteriore misura di controllo e protezione del territorio.

“Non so se essere contento o ancora più preoccupato – esordisce Claudio Fabbri, capogruppo di BellAlfonsine in Consiglio Comunale ad Alfonsine e consigliere in seno all’Unione dei Comuni della Bassa Romagna . dopo aver appreso che è in fase di completamento la rete di monitoraggio microsismico nell’area attorno alla concessione di stoccaggio gas di San Potito e Cotignola”.

“Questo fatto conferma le preoccupazioni e le denunce sollevate anche da parte di altri colleghi consiglieri dei gruppi di opposizione nel Consiglio dell’Unione - afferma Fabbri -. Vuol dire che l’Ente gestore ha capito che l’attività di stoccaggio gas allo stato delle conoscenze attuali può essere pericolosa ed è per questo che installa 15 stazioni di monitoraggio. Eppure, non avendo tutti i dati a disposizione per lavorare in sicurezza, l’attività di stoccaggio continua sotto i nostri piedi. Direi che non va per niente bene. Andrebbe fatto uno studio preventivo e poi solo alla fine decidere se stoccare oppure no”

La preoccupazione di BellAlfonsine: “Oltre a dover bloccare lo stoccaggio del gas e la estrazione a causa della fragilità del nostro territorio – conclude Fabbri – ritengo necessario che i dati raccolti siano resi pubblici immediatamente o ancora meglio che la loro consultazione sia possibile in tempo reale da parte di tutti e soprattutto da parte di chi ha le competenze tecniche per interpretare i dati in maniera libera, senza conflitti di interesse. Ne va della nostra sicurezza e della salubrità dell’ambiente”.