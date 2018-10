Stop agli incidenti: al via i lavori per realizzare una nuova rotonda

Novità in arrivo per la viabilità e la sicurezza stradale di Cotignola, che nei prossimi mesi vedrà la realizzazione di una rotonda all’intersezione tra via X Aprile (Sp 95) e la strada Pilastrino San Francesco (Sp 19), grazie alla collaborazione della Provincia di Ravenna.

“Questo è un progetto molto atteso dal nostro territorio, poiché si propone di mettere in sicurezza un incrocio extraurbano sicuramente critico, interessato anche da traffico pesante - ha dichiarato Luca Piovaccari, sindaco di Cotignola -. L’intervento è stato possibile grazie a un’ottima sinergia con la Provincia, che si è occupata di tutta la parte tecnica (dalla progettazione alla direzione del cantiere), oltre ad aver compartecipato all’onere. Le sinergie tra i diversi livelli istituzionali sono sempre più indispensabili per riuscire a portare a compimento. L’area su cui sorgerà la rotatoria è oggetto anche di un nuovo insediamento produttivo e la nuova viabilità è studiata per ottimizzare al massimo i flussi di traffico odierni e futuri”.

“La Provincia di Ravenna può vantare uno tra gli uffici tecnici più efficienti del nostro Paese, preso a modello anche a livello nazionale - ha sottolineato il presidente della Porovincia di Ravenna Michele de Pascale - La riforma delle Province ha tolto le risorse agli enti, ma non le funzioni, per questo oggi ci sono notevoli difficoltà nell’affrontare nuovi investimenti relativamente alla viabilità provinciale; ciononostante, grazie anche alla professionalità dei nostri uffici, riusciamo comunque a portare a compimento importanti progetti, come questa rotatoria che non interessa solo il comune di Cotignola, ma la viabilità di tutto il comprensorio, che conta anche numerosi insediamenti produttivi. Auspico che in futuro le Province vengano messe nelle condizioni di poter garantire i servizi che ancora gli competono, cosa impossibile senza adeguate risorse”.

La nuova rotatoria permetterà di regolare la viabilità in un incrocio in cui spesso sono avvenuti incidenti e verrà realizzata entro i primi mesi del 2019. Martedì 2 ottobre terminano i tempi della manifestazione di interesse da parte delle imprese ed entro quest’anno partiranno i lavori, che porteranno (salvo condizioni meteo avverse) ad avere la nuova rotonda nei primi mesi del prossimo anno, con l’avvio della mobilità in senso rotatorio. Per la realizzazione della nuova rotatoria di via X Aprile non ci saranno espropri e la viabilità sarà sempre garantita durante i lavori in entrambi i sensi di marcia, con eventuale limitazione semaforica in un tratto di strada. La rotonda avrà un raggio di 20,5 metri e una circonferenza esterna di 41 metri; la carreggiata sarà in ingresso di 3,5 metri e in uscita di 4,5 metri; sarà inoltre realizzato un nuovo impianto di illuminazione. Il costo degli interventi è di 200mila euro: 150mila euro sostenuti dal Comune di Cotignola e i restanti 50mila euro a carico della Provincia di Ravenna. La gestione della gara, la direzione dei lavori e la progettazione sono a carico della Provincia.