Stop ai lavori per le passerelle tra le dune in spiaggia

I lavori in corso di esecuzione sulle dune e sulla spiaggia alla foce del Torrente Bevano, oggetto di una specifica istanza di accesso civico, informazioni ambientali e adozione degli opportuni provvedimenti inoltrata dall’associazione ecologista "Gruppo d’Intervento Giuridico onlus", sono stati sospesi dall’Ufficio Territoriale Carabinieri per la Biodiversità di Punta Marina - come però previsto e accordato con il Comune di Ravenna, occorre specificare, fin dall'inizio, quando la data di termine lavori era stata fissata al 12 aprile.

L’intervento consiste nel completamento di due 'affacci’ sulla spiaggia – costituiti da passerelle in legno – ed è compreso nel progetto di difesa costiera realizzato dal Comune di Ravenna a sud dell’abitato di Lido di Dante per prevenire l’ingressione marina nella pineta litoranea demaniale. Per il completamento dell’intervento, spiegano i Carabinieri, il Comune di Ravenna ha presentato specifica richiesta di proroga per operare durante il periodo di nidificazione. Detta proroga è stata rilasciata con prescrizione di termine lavori al giorno 12 aprile e l’assoluto divieto di interessare la spiaggia durante le lavorazioni, stante il periodo di nidificazione in atto.