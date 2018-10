Stop al blocco della circolazione degli euro 4: "Hanno vinto i cittadini più deboli"

"Clamoroso dietrofront della Regione sulla propria scelta di vietare la circolazione ai diesel euro 4, anche se era nell’aria tale ipotesi di rivedere il provvedimento. E su tale ritrattazione ha influito una fitta serie di cause, a cominciare dalla sostanziale disapprovazione dello stesso Partito democratico e dal motivato dissenso di un vasto elenco di amministratori appartenenti a quel partito, sino ad arrivare ad alcune forze politiche locali – tra cui Lista per Ravenna – che attraverso una sorta di crociata hanno prodotto il risultato auspicato. La vera vittoria, tuttavia, è stata raggiunta dai cittadini, specie quelli con meno possibilità economiche, i quali alla fine non vedranno soffocato il diritto al movimento e alla libertà". La pensa così Gianfranco Spadoni, consigliere civici Provincia di Ravenna, in merito alla decisione da parte della Regione di fare un passo indietro, ritirando il blocco della circolazione per i motori diesel euro 4.

"I disagi erano evidenti soprattutto per le persone anziane, ma più in generale per i cittadini che non hanno scelta all’uso dell’auto propria o che non hanno disponibilità economiche per la sostituzione del veicolo in uso con modelli più recenti - prosegue Spadoni - D’altra parte l’impopolare provvedimento avrebbe potuto nuocere il presidente uscente e candidato alle prossime elezioni Regionali 2019 che aveva fatto letteralmente terra bruciata sull’opinione pubblica e, non meno, sula base del partito di cui fa parte lo stesso presidente. Da questa resa regionale emerge almeno il dato positivo di un impegno a mettere a disposizione maggiori risorse, seppure ancora insufficienti, per favorire gli investimenti e la sostituzione di auto nuove".