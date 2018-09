Stop al degrado: in zona Speyer-stazione nuova ordinanza antialcol e antivetro

Dall’1 ottobre al 30 giugno sarà in vigore nella zona della stazione e dell'isola San Giovanni una nuova ordinanza antialcol e antivetro. Il provvedimento è stato deciso visti i positivi effetti di analoghi atti adottati nei mesi scorsi, con l’obiettivo di mantenere e incrementare i positivi risultati già ottenuti, nell’ambito di una strategia complessiva, fatta di diverse azioni, finalizzata a prevenire e contrastare situazioni di malessere sociale e a favorire il decoro urbano e ambientale.

La nuova ordinanza impone il divieto di consumo di bevande alcoliche in qualsiasi contenitore (ad eccezione delle aree di pertinenza degli “esercizi pubblici di somministrazione bevande”, “esercizi commerciali” e “attività artigianali del settore alimentare”), il divieto di consumare alimenti e bevande in genere forniti in bottiglie di vetro e lattine; e quello di abbandonare bottiglie di vetro, lattine e contenitori in genere.

Tali divieti saranno in vigore nell’ambito della zona Isola San Giovanni, Giardini Speyer ed aree limitrofe di Piazza Anita Garibaldi, Via Giosuè Carducci e le laterali via San Giovanni Bosco e Parco Amadesi e via Monghini, viale Carlo Luigi Farini, piazza Carlo Luigi Farini, viale Giorgio Pallavicini, via Alberoni (nel tratto compreso fra viale Pallavicni e via Candiano) e via Candiano, via di Roma (nel tratto compreso tra via Diaz e via Carducci), Piazza Mameli, via Maroncelli (nel tratto compreso tra viale Farini e via Colonna). La sanzione prevista in caso di violazioni è di 200 euro. Sono ammesse deroghe in concomitanza con particolari eventi di interesse per la cittadinanza (feste di quartiere, ricorrenze, eccetera) previa autorizzazione del sindaco, sentito il comando di Polizia municipale.