Stop all'alcol in zona Speyer-stazione: vietata la vendita a tutti i negozi

Nuova ordinanza antidegrado in zona Speyer. Il Comune ha avviato un procedimento amministrativo finalizzato alla emanazione di un’ordinanza temporanea che vieti nella zona della stazione ferroviaria e Isola San Giovanni-Giardini Speyer la vendita di bevande alcoliche dalle 20 alle 7, nonché la somministrazione, sempre di bevande alcoliche e nel medesimo orario, al di fuori delle aree appositamente attrezzate e di pertinenza degli esercizi pubblici. Si tratta, in sintesi, di un'estensione dell'ordinanza in vigore da luglio, che prevedeva il divieto di vendita e somministrazione di alcolici dalle 20 alle 7 da parte di quattro esercizi commerciali della zona.

I divieti varranno per tutte le attività commerciali, artigianali e i pubblici esercizi che si trovano nei pressi della stazione ferroviaria e Isola San Giovanni-Giardini Speyer, vale a dire nell’area ricompresa tra Isola San Giovanni, Giardini Speyer e aree limitrofe di piazza Anita Garibaldi, via Giosuè Carducci e le laterali via San Giovanni Bosco e parco Amadesi e via Monghini, viale Carlo Luigi Farini, piazza Carlo Luigi Farini, viale Giorgio Pallavicini, via Alberoni (nel tatto compreso fra viale Pallavicini e via Candiano), piazza Mameli, via Maroncelli (nel tratto compreso tra viale Farini e via Colonna), via di Roma nel tratto compreso tra via Carducci sino a via Rocca ai Fossi.

I controinteressati possono presentare memorie scritte e/o deduzioni al riguardo entro sabato 18 agosto esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata scrivendo all’indirizzo poliziamunicipale.comune.ravenna@legalmail.it, in seguito sarà adottata l’ordinanza. Si continua così a dare attuazione, con l’obiettivo di mantenere e incrementare i positivi risultati già ottenuti, a una strategia finalizzata a prevenire e contrastare situazioni di malessere sociale e a favorire il decoro urbano e ambientale. Fanno parte di tale strategia un aumentato presidio da parte della Polizia municipale, ordinanze specifiche che vengono messe a punto e riviste a seconda dell’evolversi del contesto e iniziative di aggregazione. Nello specifico della nuova ordinanza che sta per essere adottata, poiché le abitudini dei residenti e dei frequentatori dell’area nel periodo estivo sono diverse, l’intenzione è quella di rafforzare provvedimenti che impediscano il consumo di bevande alcoliche in aree non attrezzate per la somministrazione, per evitare i comportamenti incivili che possono derivarne.

