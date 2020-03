Coronavirus, nuova ordinanza: stop alle passeggiate di piacere a piedi o bici

Stop alle passeggiate di piacere o ai giri in bicicletta. E' quanto previsto dalla nuova ordinanza firmata mercoledì sera dal presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, che stabilisce ulteriori limitazioni per contrastare la diffusione del nuovo coronavirus Covid-19. Nel nuovo provvedimento, in vigore dal 19 marzo al 3 aprile, viene specificato che "l’uso della bicicletta e lo spostamento a piedi sono consentiti esclusivamente per lavoro, ragioni di salute o altre necessità come gli acquisti di generi alimentari".

L'attività motoria (passeggiata per ragioni di salute) o l’uscita con l’animale di compagnia per le sue esigenze fisiologiche sono consentite in prossimità del proprio domicilio. Al fine di evitare assembramenti di persone, il presidente della Regione ha disposto la chiusura al pubblico di parchi e giardini pubblici. Ma non è l'unica disposizione.

"Al fine di ulteriormente contrastare le forme di assembramento di persone a tutela della salute pubblica sul territorio regionale, l’apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti nelle aree di servizio e di rifornimento carburante è consentita lungo la rete autostradale e lungo la rete delle strade extraurbane principali", si legge nel documento.

Per gli esercizi posti lungo le strade extraurbane secondarie tali attività dovranno restare aperte dalle 6 alle 18 dal lunedì alla domenica. Non è consentita nelle aree di servizio e rifornimento ubicate nei tratti stradali comunque classificati che attraversano centri abitati.

