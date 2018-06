"Storie di Alternanza": premiati gli studenti per i loro progetti di scuola-lavoro

Nella sede della Camera di commercio di Ravenna martedì sono stati attribuiti i riconoscimenti agli studenti vincitori della seconda sessione del premio “Storie di Alternanza” promosso dall'ente camerale, in collaborazione con Unioncamere e l'Ufficio scolastico di Ravenna. I quattro video premiati sono stati realizzati: dalla classe 5A elettronica dell'Istituto Tecnico Industriale Nullo Baldini di Ravenna in collaborazione con l'azienda C.N.I. di Alfonsine, per il progetto “Monitoraggio e controllo a distanza di impianto domotico”, dallo studente Tommaso Albonetti della classe 3B SIA dell'Istituto Tecnico Oriani di Faenza in collaborazione con Bricofer di Faenza, per il progetto “Una nuova vita per Tommy”, dalla classe 4G linguistico del Liceo classico Dante Alighieri di Ravenna, in collaborazione con Ecipar Ravenna, per il progetto “Impresa Enterprise, Enterprise” e dalla classe 4B Scienze Applicate del Liceo scientifico Alfredo Oriani di Ravenna, in collaborazione con la Fondazione Eni Enrico Mattei, per il progetto “Il museo didattico Oriani”.

Da rilevare la qualità dei racconti multimediali, ma ancor più dei progetti di alternanza scuola- lavoro che sono stati raccontati e che vanno dalla coprogettazione da parte dell'impresa e della classe di una casa domotica, alla realizzazione di un percorso di Alternanza per Tommy, studente diversamente abile che grazie alla collaborazione e all'impegno della scuola, dell'impresa e della Cooperativa San Vitale ha potuto dimostrare le sue incredibili abilità, arricchendosi e in un circuito virtuoso arricchendo tutti i soggetti coinvolti nell'esperienza. Passando ai Licei, i ragazzi del Classico hanno dimostrato come anche studenti non avvezzi a calarsi nella realtà imprenditoriale, se adeguatamente supportati e stimolati, siano in grado di cimentarsi brillantemente nella realizzazione di un progetto di simulazione d'impresa, superando tutti gli step di tale percorso. Infine gli studenti del Liceo Scientifico che affiancati dai loro tutor, in una cornice di simulazione d'impresa, hanno realizzato il museo scientifico dell'Istituto, passando dallo studio dei reperti, alla loro classificazione ed esposizione fino ad arrivare alla realizzazione di un catalogo multimediale.

Le premiazioni sono avvenute alla presenza del presidente e del segretario generale della Camera di commercio Natalino Gigante e Maria Cristina Venturelli, dei membri della commissione che ha valutato i progetti Daniela Toschi per il Tavolo dell'Imprenditoria e Raffaele Iosa per l'Ufficio scolastico ravennate, Gaetano Martorano in rappresentanza di Anpal Servizi e Matteo Casadio di Unioncamere Emilia-Romagna, con la partecipazione dei rappresentanti istituzionali del Comune di Ravenna, Assessore allo sviluppo economico Massimo Cameliani e del Comune di Faenza, l'Assessore all'istruzione Simona Sangiorgi.

“Il Premio, alla sua prima edizione, ha l'obiettivo di valorizzare e dare visibilità ai racconti dei progetti di alternanza scuola-lavoro, facendone, con la collaborazione di tutti gli enti coinvolti, un'esperienza di vita significativa e altamente formativa per i ragazzi – evidenzia il presidente Natalino Gigante. La Camera di commercio di Ravenna è fortemente impegnata nelle nuove competenze attribuite dalla riforma del sistema camerale in tema di alternanza e orientamento al lavoro, ma al di là degli obblighi di legge, condividiamo con il mondo della scuola una corresponsabilità educativa e sociale orientata alla valorizzazione delle aspirazioni dei nostri studenti”.