Strade dissestate, il Comune contro Anas: "Serve un cambio di passo"

Mattinata nera per il traffico ravennate: su alcune delle strade più importanti, come l'E45, la Classicana e soprattutto l'Adriatica, giovedì si sono creati chilometri di coda dovuti alla pioggia battente e alle 'voragini' che si sono create nell'asfalto, tali da causare danni a diversi automobilisti che si sono ritrovati con le gomme bucate. L'Adriatica, inoltre, è rimasta chiusa dalla prima mattina fino alle 12.30 in direzione Ferrara dalla rotonda della Ravegnana, creando disagi ad automobilisti e camionisti in transito.

Sulla questione è intervenuta anche l'amministrazione comunale: "Il sindaco Michele de Pascale invierà una lettera ad Anas - spiega l'assessore ai lavori pubblici Roberto Fagnani durante il consiglio comunale di giovedì - La situazione, stamattina, è andata ben oltre la mera congestione. Nella zona 'rossa', inoltre, si trovano diversi luoghi di soccorso, come l'ospedale e i Vigili del fuoco, e anche il trasporto pubblico e scolastico è stato compromesso. Noi chiediamo un cambio di passo da Anas su quel tratto stradale, affinchè venga destinata la massima attenzione alla sua manutenzione, confermando al contempo la nostra disponibilità: non è una questione di risorse, ma di gestione". Il capogruppo di Forza Italia ha replicato deciso: "Quindi si dà l'allarme dopo che i buoi sono scappati. Quand'è che batterete davvero i pugni sul tavolo di Anas? Dobbiamo arrabbiarci prima che succedano cose come questa".