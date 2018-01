"Strade col limite dei 30 chilometri all'ora usate come 'tangenziali'": i cittadini firmano un esposto

Sollecitata da alcuni residenti, con la collaborazione di Alessandro Garofalo in veste di esperto, Lista per Ravenna ha elaborato un esposto da rivolgere al sindaco "perché porti a soluzione i problemi di sicurezza che travagliano da molti anni il percorso delle vie Celso Cicognani e Caprera, utilizzato impropriamente come una tangenziale - spiegano Alvaro Ancisi e Stefano Donati, rispettivamente capogruppo in consiglio comunale e nel consiglio territoriale del centro urbano di Lista per Ravenna - Queste strade rappresentano infatti, per il fiume incessante di veicoli a motore che le solca continuamente, la scorciatoia per attraversare nei due sensi opposti la periferia nord-ovest della città aggirando via Faentina. L’esposto ha raccolto in poco tempo, prevalentemente sul posto, 131 sottoscrizioni e ora verrà presentato al sindaco". Lista per Ravenna assumerà anche l’iniziativa di proporne la valutazione al consiglio territoriale del Centro Urbano.

"Il Piano Generale del Traffico Urbano del 2014 considera le vie Cicognani/Caprera come "strade locali interzonali" (tipo E-F) - proseguono i due capigruppo - Di fatto rivestono però, pur non essendo strutturate come tali, il ruolo di strade urbane di quartiere, quali sono a pieno titolo via Faentina, via Zalamella, il Corso Nord e via Sant'Alberto, da cui ricevono i flussi di traffico. Esse rientrano, a mo’ di beffa, in una zona 30 chilometri all'ora, la cui segnaletica è però presente, ben poco visibile, solo all’inizio delle due strade. Nulli sono i controlli sul rispetto di tale limite. L’area su cui insistono è fortemente residenziale, oltre a comprendere la scuola Don Minzoni e la sua palestra che viene utilizzata nei periodi extrascolastici e nei giorni prefestivi e festivi anche per partite di volley. Il problema è stato sollevato più volte, inutilmente, da Lista per Ravenna. L’esposto ha dunque lo scopo di rafforzare la richiesta di migliorare la sicurezza stradale delle vie Cicognani e Caprera, tutelandone in particolare l’utenza debole. Le azioni suggerite sono: potenziare la segnaletica di limitazione della velocità a 30 km/h; effettuare seri e costanti controlli sul rispetto dei limiti di velocità da parte degli organi di polizia; introdurre interventi di moderazione della velocità, quali ad esempio la realizzazione di aree stradali rialzate in corrispondenza degli incroci (altrimenti dette dossi), come previsto dal Regolamento Viario allegato al Piano Generale del Traffico Urbano vigente; altre misure studiate dall’amministrazione comunale, da mettere in opera sollecitamente, tali da incidere sulla regolamentazione della circolazione veicolare o sulla viabilità: è infatti dovere del sindaco, avendone i mezzi e le dotazioni tecnico-professionali, provvedere a rimuovere le condizioni di sistematico e sconveniente utilizzo delle strade comunali che costituiscono un costante pericolo per l’incolumità di chi le percorre: particolarmente per le persone più esposte e indifese, come i pedoni e i ciclisti, spesso minori e anziani, nonché le persone con disabilità motorie".