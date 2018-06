"Strade, decoro, spazi verdi e servizi": le richieste di Marina di Ravenna e dei Lidi nord

Lunedì sera il Comitato cittadino di Marina di Ravenna e il Comitato cittadino dei Lidi Nord si sono incontrati per condividere idee sul futuro delle rispettive località e per pianificare eventuali sinergie. "L’incontro è stato molto produttivo e i due gruppi hanno trovato l’intesa su molti punti - spiegano i presidenti dei due comitati Stefano Gardini e Massimo Fico - Riteniamo che le nostre località, avendo una doppia vocazione, residenziale e turistica, debbano potersi presentare al meglio per soddisfare entrambe le esigenze. Per fare questo riteniamo necessario che le località coinvolte debbano avere il ‘vestito’ adeguato, che significa potersi presentare in modo dignitoso agli ospiti ed essere dotate dei servizi necessari affinchè i residenti possano vivere in modo confortevole".

I due comitati hanno individuato alcuni punti sui quali fare fronte comune per un’azione di stimolo all’amministrazione: "Rendere percorribili tutte le strade e marciapiedi (alcune ad oggi sono di fatto impraticabili), cura dei servizi di sfalcio erba, decoro urbano di aiuole, pulizia di aree, che, anche se a volte periferiche, devono essere correttamente manutenute, ripristino e creazione di spazi verdi pubblici per i bambini e famiglie, servizi per residenti e ospiti quali mobilità pubblica, sicurezza, salute". Il coordinamento dei due comitati chiede pertanto "all’amministrazione tutta, a quasi metà mandato elettorale, di impegnarsi sulle località del mare in un’opera di pianificazione, progetto ed esecuzione in tempi stetti perchè la cittadinanza sta mostrando ormai parecchi segnali di disagio e sconforto in merito alla scarsa attenzione rivolta alle nostre realtà; in particolare chiediamo da oggi stesso un cambio di visone, volgere lo sguardo dalle grandi opere in direzione delle ‘piccole’ ma necessarie esigenze dei cittadini, che ogni giorno diventano più pressanti e improrogabili. Il coordinamento dei due comitati si aggiornerà per prossimi incontri nei quali verrà steso un documento da sottoporre poi al Consiglio territoriale e all’amministrazione per indicare le nostre idee progettuali, che siamo certi, con la consueta attenzione al territorio, verranno seriamente considerate".