Strade degradate nei lidi ravennati, la Lega: "Grave danno per il turismo"

La consigliera della Lega Nord Rosanna Biondi, anche su indicazione della presidente del consiglio territoriale del Mare Roberta Mingozzi, ha depositato due question time e un'interrogazione rigurdanti alcuni casi di degrado, rispettivamente di Viale Spalato di Marina di Ravenna e della pista ciclabile di Marina Romea, nonchè di viale Zara sempra a Marina di Ravenna.

"L'annosa indifferenza e trascuratezza dell'amministrazione De Pascale sui temi legati alla viabilità dei lidi, con relativi disagi da tutti avvertiti, arrecano grave danno a quelle attività turistico-commerciali che costituiscono l'autentico volano della nostra economia - spiega Biondi - Come possiamo prepararci all'imminente pienone estivo se i turisti nemmeno sono in grado di passeggiare tranquillamente per via delle buche e dei dossi dovuti al degrado del manto stradale? Non è il caso di intervenire pur con colpevole ritardo per offrire un biglietto da visita meno dequalificante?".