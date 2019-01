Strade e incroci più sicuri: si riunisce il consiglio di quartiere

Il consiglio del quartiere Reda di Faenza è convocato per mercoledì 30 gennaio, alle ore 20.45, presso la sede del centro sociale Reda, in via Birandola 100. Vista l’importanza degli argomenti in discussione, al consiglio di mercoledì saranno presenti il sindaco Giovanni Malpezzi, l’assessore ai lavori pubblici e viabilità Claudia Zivieri e l’assessore al volontariato, partecipazione e Polizia municipale Andrea Luccaroni.

Questi i punti all’ordine del giorno: messa in sicurezza incrocio via Emilia-via Basiago; intervento su incrocio via Reda-via Saldino al fine di rallentare il traffico veicolare su via Reda; eccessi di velocità e problemi inerenti al traffico pesante sulle strade del quartiere; sistemazione ponte di accesso alla via Fabbrerie; richiesta strisce pedonali tra piazza Don Milani e il cine teatro Reda; illuminazione pubblica presso l’incrocio via Reda-via San Giovannino e davanti alla chiesa e al cimitero di Pieve Corleto; manutenzione e asfaltatura strade; varie ed eventuali.