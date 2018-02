Strade provinciali: cambiano i limiti di velocità su alcune vie

E' in vigore il nuovo limite di velocità a 70 chilometri orari per i veicoli in transito lungo la strada provinciale n.7 “San Silvestro-Felisio” e lungo la strada provinciale n.8 “Naviglio” in corrispondenza dei cavalcavia dell’autostrada A14, nel comune di Faenza. Sono pertanto revocati i precedenti limiti a 50 chilometri all'ora. I trasgressori saranno puniti a termine di legge.

Revocati anche i limiti di velocità a 70 chilometri orari lungo la provinciale n.47 “Borello”, in corrispondenza delle rampe del cavalcavia sull'autostrada A14, e a 50 chilometri orari in corrispondenza del ponte dello stesso cavalcavia, nei Comune di Castel Bolognese e di Solarolo.