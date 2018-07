Strage di Bologna, la staffetta "Per non dimenticare" arriva a Ravenna

Ha fatto tappa a Ravenna sabato 28 luglio la staffetta podistica “Per non dimenticare” organizzata in occasione del 38esimo anniversario della strage del 2 agosto alla stazione Bologna. Ad accogliere i partecipanti davanti allo scalone del municipio c’era l’assessore Massimo Cameliani. Tra le 85 vittime della strage ci furono anche due ravennati Antonella Ceci e Leo Luca Marino. La staffetta era partita in mattinata da San Marino e ha raggiunto Bologna il giorno seguente attraverso due diversi percorsi.