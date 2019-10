"Strage di uccelli nella Valle della Canna": la Lega lancia l'allarme

"Bisogna fare qualcosa e farlo subito: Comune, Regione ed Ente Parco devono muoversi per mettere un freno a questa situazione. Valle della Canna e Punte Alberete hanno bisogno di una gestione continuativa che le rimetta in sesto”. E' quanto chiede il consigliere regionale della Lega Andrea Liverani.

"La notizia che numerosi uccelli sono morti per colpa del botulino è preoccupante - continua Liverani - Inoltre, con l'arrivo del periodo di attività venatoria, il problema potrebbe persino aumentare. Qualcuno deve attivarsi in maniera repentina, altrimenti il danno ambientale non sarà recuperabile. Da tempo seguo la situazioni nelle valli e nelle piallasse, e la maLgestione di Comune, Ente parco e Regione sta creando danni irreparabili. La mancanza di ricircolo dell'acqua, per via delle numerose paratie rotte, crea paludi e acquitrini dove le malattie imperversano. La situazione diventerà sempre peggiore per gli animali che vivono la zona. Presenterò un documento in Regione per chiedere lumi sulla gestione della Valle della Canna, così come per Punte Alberete. C'è bisogno che le zone vengano date in gestione tramite un bando, cosa che da troppo tempo viene rimandata. La Regione deve intervenire prima che il danno ambientale esploda definitivamente” conclude Liverani.