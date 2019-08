Strappa una collanina dal collo: arrestato mentre tenta la fuga

Diciannovenne di Novara nei guai per furto con strappo. Ad arrestarlo sono stati nel cuore della nottata tra venerdì e sabato i Carabinieri di via Alberoni. A chiedere l'intervento degli uomini dell'Arma sono stati gli addetti alla vigilia di un locale notturno. All’arrivo i militari hanno appurato che il giovane, in vacanza in zona, aveva strappato dal collo di uno sconosciuto, impegnato a ballare in pista, una collanina in oro e, vistosi scoperto da un amico della vittima, ha tentato di fuggire prima di essere fermato dagli addetti alla sicurezza.

I Carabinieri dopo aver raccolto le testimonianze e ricostruito la dinamica del fatto, hanno dichiarato così il giovane in stato di arresto. Sabato mattina, dopo una notte nella camera di sicurezza del Comando Provinciale dei Carabinieri, il ladro è comparso innanzi al GIP del Tribunale di Ravenna che, con la convalida del provvedimento e la richiesta dei termini a difesa, gli ha imposto l’obbligo di dimora nel comune di residenza con permanenza notturna in attesa della prossima udienza.