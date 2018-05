Strappati i manifesti della campagna "pro-life", presentata la denuncia

Alcuni manifesti della campagna “pro-life” e contro l'aborto, affissi sulle plance pubbliche di via Faentina, di via Zalamella e di via Santi Baldini a Ravenna, sono stati strappati. Lo segnalano dall’Associazione San Michele Arcangelo con una loro nota. Che continua: “Stamani è già stata presentata una denuncia contro ignoti per danneggiamento aggravato”. Ed ancora: “Si stanno valutando le azioni legali più opportune nei confronti di coloro che hanno alimentato un clima di ideologica violenza anche tramite dichiarazioni pubbliche che potrebbero avere istigato i vandali. Ribadiamo ulteriormente che ci siamo avvalsi semplicemente del libero diritto, costituzionalmente garantito, di esprimere il nostro pensiero e di fornire informazioni utili a donne che potrebbero trovarsi in necessità affinché scelgano la vita”.