'Stringimi così', il primo brano inedito della cantante Sara Dall'Olio

E' uscito da pochi giorni in radio e su tutte le piattaforme streaming "Stringimi così", primo brano inedito di Sara Dall’Olio, 20enne cantante di Cervia. Scritto e prodotto da Marco Giorgi (fondatore e A&R dell’etichetta Yourvoice Records), il brano pop-melodico racconta con stile classico una storia d’amore moderna. Attraverso la sua voce leggera e cristallina, impeccabile a livello tecnico, Sara parla della paura di perdere la persona amata e di quanto tante volte si abbia bisogno anche solo della semplice conferma di un abbraccio per tornare a sorridere e sentirsi meglio.

Sara Dall’Olio nasce a Cervia nel 1999. Inizia a cantare per gioco e già a 14 anni arrivano le prime soddisfazioni con i primi successi in concorsi canori locali. Appena quindicenne Sara entra a far parte delle “Peppermints” gruppo tutto al femminile di giovanissime ideato da Catia Conficoni, con cui accede alla finalissima del Junior Eurovision Song Contest a rappresentare la Repubblica di San Marino. Sara continua i suoi studi assistita dalla maestra Giulia Dal Maso. I grandi riconoscimenti iniziano arrivare quando Sara porta la propria voce fuori dall’Italia. Dal 2016 al 2019 è infatti un susseguirsi di grandissimi successi in contest internazionali (Malta, Bulgaria, Romania, Lituania, Serbia, Macedonia), dove Sara è risultata più volte vincitrice assoluta. Ultimo grande successo lo scorso novembre, quando Sara si è aggiudicata il contest “Pearl of New York” aggiudicandosi il Grand Prix come migliore cantante assoluta. La sua voce cristallina, il repertorio di successi immortali e di grande difficoltà tecnica l’hanno posta in grande evidenza in questi talent nonostante la qualità molto alta dei concorrenti in gara.