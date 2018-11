Daini, asini, cani e tartarughe in mezzo a fango ed eternit: nello 'zoo-discarica' arriva Striscia la Notizia

Animali di ogni genere tenuti in mezzo a fango, rottami e addirittura coperture di eternit. E' quanto ha portato alla luce Edoardo Stoppa in un servizio del programma di canale 5 Striscia la Notizia andato in onda giovedì, che si è recato a Voltana di Lugo per cercare di fare luce su questo "zoo-discarica" a cielo aperto. Sul retro dell'abitazione, infatti, si trova un deposito di rottami e materiali vari accumulati, in mezzo a cui scorrazzano oche, ma anche asini, pecore e addirittura un daino. Sotto ai capannoni ricoperti di eternit sgretolato vivono maiali adulti e cuccioli, mentre in mezzo al fango svolazzano piccioni, fagiani e volatili di ogni tipo, ma ci sono anche alcune tartarughe e due cani che si dissetano in un abbeveratoio dall'acqua marrone.

Stoppa chiede quindi spiegazioni al responsabile, che smentisce tutto affermando che le condizioni igeniche, a suo avviso, sono idonee. Dopo l'intervento di Striscia, però, sul posto sono intervenuti i Carabinieri forestali che, come mostrato dal servizio, hanno subito iniziato a effettuare una serie di controlli affiancati dai veterinari dell'Ausl. Alla fine i militari hanno posto sotto sequestro le tartarughe, mentre i veterinari hanno fatto modificare alcune strutture dove sono tenuti gli animali.

