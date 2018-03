Studenti a lezione dai volontari della Protezione civile

Anche quest’anno nel mese di febbraio si è tenuta alla scuola secondaria di primo grado dell’istituto Berti di Bagnacavallo una lezione speciale del gruppo comunale dei volontari di Protezione civile, che ha spiegato cos’è la Protezione civile e come comportarsi in caso di emergenza. Voluta dall’amministrazione comunale e dal collegio docenti rappresentato dal professor Giorgio Coppetta Calzavara, responsabile della sicurezza della scuola secondaria, la lezione era rivolta ai ragazzi delle classi prime. I volontari del gruppo comunale di Protezione civile Luigi Rolatti e Giancarlo Giardini, affiancati da Palmo Vignali e Guido Taroni e da alcuni insegnanti, hanno mostrato ai ragazzi anche attraverso filmati e immagini quale comportamento va tenuto in caso di calamità naturali quali alluvioni e terremoti, nell’evenienza di incendi boschivi o domestici e in altre situazioni di emergenza. Come sempre in questi casi, gli studenti hanno seguito la lezione con grande attenzione e posto molte domande.