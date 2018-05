Studenti a lezione di cyberbullismo dalla Polizia con l'app 'Youpol'

Prosegue l’attività della Polizia di Stato, con il coordinamento della Direzione Centrale Anticrimine del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, finalizzata a sensibilizzare i giovani riguardo i temi del bullismo e cyberbullismo. Venerdì mattina, presso la Scuola Media Randi di viale Marconi, il personale della Divisione Anticrimine e della Centrale Operativa ha incontrato un gruppo di studenti, ai quali sono stati spiegati gli aspetti del bullismo e quelli legati all’uso scorretto dei social network finalizzato all’emarginazione giovanile.

In particolare nell’ambito del progetto “Questo non è Amore” relativo alle tematiche della violenza di genere, è stato affrontato il tema del bullismo e del cyberbullismo anche alla luce della normativa del 2017. All’incontro, a cui hanno assistito anche il Dirigente Scolastico e il corpo decenti dell’Istituto, hanno partecipato gli studenti delle classi seconde e terze. L’incontro, che ha suscitato il vivo interesse da parte degli adolescenti, è stato l’occasione propizia per illustrare agli studenti le funzionalità di "Youpol", la nuova app creata dal Dipartimento della Polizia di stato per segnalare fenomeni di spaccio di droga e bullismo.