Studenti a lezione per scoprire i pericoli dell'amianto

L'associazione Afeva (associazione familiari e vittime dell'amianto) terrà lezioni sul tema amianto con gli studenti delle scuole superiori di Ravenna. "Credo - dice Idilio Galeotti, referente dell’associazione provinciale - si possa definire un buon risultato, frutto di un lavoro congiunto e disponibilità, da parte nostra, del Comune di Ravenna e dei professori coinvolti in questo progetto, che porterà a inserire nostre lezioni sul tema amianto per gli studenti di Ravenna. Ritengo questo accordo sia importante, in quanto dimostra che sapersi confrontare su un tema ostico e complesso come l’amianto, con le tante problematiche che ne sono derivate e che ancora oggi provocano diversi morti - nel panorama nazionale come nel territorio locale - adottare la logica dei piccoli passi nella direzione giusta, dell’informazione, nel non nascondere ma fare emergere le problematiche che ci sono per poi cominciare ad affrontarle nei giusti modi, sia segnale di dignità e rispetto per le tante persone che si sono ammalate e morte".

"Credo la nostra missione debba essere parlarne - prosegue Galeotti - portare informazione sul tema, e questo accordo è per noi una grande occasione, poter parlare con i giovani, informare loro sul tema amianto e sulle problematiche che l'utilizzo di questo materiale, utilizzato senza le dovute accortezze, ha causato ed è causa di tanti morti derivate dal lavoro svolto. Inoltre è notizia recente dai dati del Registro Nazionale Mesoteliomi che sono in forte aumento anche le malattie e morti derivati da danni ambientali, cioè a persone che non hanno mai lavorato in aziende dove veniva utilizzato l'amianto e questo aspetto va considerato e valutato con attenzione. Con queste lezioni intendiamo confrontarci con questi giovani, impegnati in questa fase della loro vita nello studio, ma anche creare momenti di informazione sul loro passaggio nel mondo del lavoro, magari con un'idea di senso civico e tutela dell'ambiente in cui si vive e si lavora".