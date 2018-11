Studenti a scuola di robotica nel nuovo laboratorio del Polo tecnico

Nei giorni scorsi si è tenuta l'inaugurazione del laboratorio di robotica al Polo tecnico di Lugo, nell'ambito del Festival della cultura tecnica. Il laboratorio, oltre a essere utilizzato dagli studenti del Polo, ospita anche docenti del territorio in formazione e alunni delle scuole medie per attività di orientamento e laboratori di robotica per i più piccoli. L'Unione dei Comuni della Bassa Romagna ha cofinanziato l'acquisto di attrezzature in dotazione nel laboratorio.

“A nome di tutta la comunità scolastica del Polo ringrazio l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna per avere finanziato questo laboratorio di robotica che costituisce una risorsa per tutti gli studenti del nostro territorio - ha dichiarato la dirigente del Polo, Milla Lacchini -: per i ragazzi del Polo, che nel primo biennio possono sviluppare applicazioni didattiche propedeutiche ai percorsi successivi, e semplici simulazioni di fasi di cicli produttivi nel triennio; per gli alunni delle scuole secondarie di primo grado, che possono cimentarsi in un approccio alla robotica concreto e motivante”.