Studenti in fabbrica per il progetto di alternanza scuola-lavoro

Si è concluso nei giorni scorsi il primo progetto di alternanza scuola-lavoro avviato da Conserve Italia sul territorio provinciale in partnership con Itip “Luigi Bucci” di Faenza. Grazie alla collaborazione con il gruppo cooperativo, tre studenti dell’istituto hanno potuto svolgere alcune ore di formazione all’interno dello stabilimento di Barbiano di Cotignola.

Selezionati sulla base del rendimento scolastico, i tre ragazzi della classe 5° Bmt (sezione professionale ad indirizzo meccanico) hanno svolto venti ore di formazione in fabbrica suddivise in cinque giornate, a integrazione delle lezioni in aula. Dopo una breve introduzione dedicata alla presentazione di Conserve Italia e della fabbrica di Barbiano, gli studenti – accompagnati da personale dall’azienda sotto la guida del direttore di stabilimento Francesco Bassi – hanno trascorso due giornate con gli operai addetti alla manutenzione delle linee produttive, una giornata dedicata alla manutenzione dei reparti elettrici e altre due giornate all’interno dell’officina meccanica.