Studenti in vacanza-studio a Wexford con l'associazione "Gemellaggi"

L’associazione gemellaggi di Lugo “Adriano Guerrini”, in collaborazione con Slaney Language Center di Wexford, organizza una settimana di vacanza-studio nella città gemella di Wexford per ragazzi e adulti interessati a prendere contatto con la realtà della cittadina irlandese, a stringere rapporti di amicizia con i suoi abitanti e a migliorare la propria conoscenza dell’inglese.

Per presentare la vacanza, è stato organizzato un incontro informativo che si terrà giovedì 13 dicembre alle 20 nel Salone Estense della Rocca di Lugo, in piazza Martiri 1. La vacanza-studio avrà luogo dal 21 al 28 luglio 2019. La quota (540 euro a partecipante) include il trasporto andata e ritorno dall’aeroporto di Dublino a Wexford, l’alloggio in famiglia con trattamento di pensione completa, un corso di lingua inglese di 20 ore (comprensivo del materiale didattico e del certificato di frequenza finale), tre attività pomeridiane organizzate dalla scuola (kayaking, visita a Johnstown castle and gardens, a Glendalough, villaggio nel Wiklow e lezione di musica e balli irlandesi). Si prevede di trascorrere un weekend a Dublino con pernottamento in ostello (il cui costo sarà definito una volta conosciuto il numero esatto dei partecipanti al viaggio). Il volo non è incluso nel prezzo. Non ci sono vincoli di età per la partecipazione; la scuola infatti organizza corsi a tre livelli: Cool kids courses (per bambini da 6 a 10 anni), Keen teens courses (per ragazzi da 11 a 15 anni) e General English group course intensive (dai 16 anni in su). I partecipanti verranno accompagnati e seguiti da due insegnanti di lingua membri dell’associazione gemellaggi. Le adesioni sono aperte fino al 31 gennaio 2019.

Giovedì 6 dicembre alle 20 è in programma, nella sala congressi del Tatì Hotel (via Provinciale Cotignola 22/5), la cena degli auguri dell’associazione. Si tratta di una serata conviviale di autofinanziamento con cena a buffet a sostegno delle attività associative. La quota di 25 euro a persona è comprensiva di bevande e caffè.