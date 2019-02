Studenti sul set contro il bullismo: torna il concorso 'Diventa il regista del cambiamento'

Vestire i panni dello sceneggiatore, scrivere una storia e vederla poi trasformarsi un un corto per il grande schermo. È l'esperienza che gli studenti delle scuole di Ravenna e provincia si preparano a vivere grazie alla seconda edizione del concorso "Diventa il regista del cambiamento".

Il contest fa parte di un progetto di contrasto al bullismo e al cyberbullismo. La prima edizione del concorso ha portato alla realizzazione del cortometraggio "Spegni il cellulare, accendi il cuore", il cui soggetto è stato ideato dalla classe III G della Scuola Don Minzoni, nell’anno scolastico 2016/2017. Il film - donato alle scuole di Ravenna come strumento didattico - è stato presentato alla Camera dei Deputati ed è stato selezionato in numerosi festival nazionali e internazionali.

L'edizione 2019 è rivolta agli studenti delle scuole secondarie di primo grado e del primo biennio delle scuole secondarie di secondo grado di Ravenna e provincia. Per partecipare occorre ideare e scrivere il soggetto di un cortometraggio che affronti il problema del bullismo adolescenziale (bullismo, cyberbullismo, droga, alcol, molestie sessuali) e proponga delle soluzioni per combatterlo. La storia che sarà ritenuta più adatta alla trasposizione cinematografica sarà sviluppata dagli stessi autori insieme al regista. Dal soggetto saranno realizzati un cortometraggio e uno spot che verranno diffusi nei principali festival di settore e nei cinema. Gli elaborati dovranno essere redatti su un file word (carattere Times New Roman 12, interlinea singola) e non dovranno superare le 8 pagine. I progetti dovranno essere inviati entro e non oltre il 30 aprile 2019 ad entrambi gli indirizzi e-mail: info@medialabstore.it e info@cuoreeterritorio.org . Il vincitore sarà annunciato entro la fine dell'anno scolastico in un momento pubblico al quale saranno invitate le autorità e gli organizzatori.