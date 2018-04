Studenti tra sport e lezione con gli incontri di 'Job around the sport'

Si è svolto giovedì il primo incontro sponsorizzato da Ottima Formazione all’interno del progetto “Job Around The Sport”. I ragazzi dell’indirizzo sportivo del Liceo Scientifico Oriani grazie a questa collaborazione hanno avuto la possibilità di incontrare una figura di spicco del nostro territorio, Enrico Marinò referente per il Cesena Calcio di Infront agenzia marketing sportivo.

Lo scopo di questi incontri è quello di far scoprire agli studenti le diverse figure lavorative che ruotano intorno al mondo sportivo; durante la docenza infatti Marinò ha condiviso sia il suo percorso di vita e la sua esperienza lavorativa, di come si sia avvicinato a questo sport e come sia riuscito poi a fare in modo che diventasse il suo lavoro. Il prossimo appuntamento per i ragazzi sarà giovedì 17 maggio con il giornalista ed ex vice direttore di Sky Sport, Lorenzo Dallari: questo incontro sarà aperto anche all’Istituto Ginanni di Ravenna che sarà presente con tre classi del proprio indirizzo sportivo.